Требуется SMM-менеджер в новый бренд детских развивающих пособий.

На данный момент у нас полупустой аккаунт инстаграм и нам нужен человек, который возьмёт наполнение в свои руки.

Опыт работы: от 1 года.

Оплата: 15 000 рублей в месяц.

Обязанности:

Вести Инстаграм компании

Разрабатывать контент-план на месяц

Писать и публиковать посты, stories и reels

Поиск микроблогеров для размещения рекламы за бартер

Поиск блогеров для покупки рекламы и размещение рекламы.

Вместе с заявкой присылайте ваше портфолио.

Кто мы:

Детское издательство, которое разрабатывает и производит развивающие пособия для малышей: карточки, тетради, альбомы, игры.

Нам нужен креативный, творческий, инициативный человек с желанием транслировать

нашу работу в Instagram и получать за это деньги.