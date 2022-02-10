SMM-менеджер

$200
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт16 заявок846 просмотров
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Требуется SMM-менеджер в новый бренд детских развивающих пособий.

На данный момент у нас полупустой аккаунт инстаграм и нам нужен человек, который возьмёт наполнение в свои руки.

Опыт работы: от 1 года.

Оплата: 15 000 рублей в месяц.

Обязанности:

  • Вести Инстаграм компании
  • Разрабатывать контент-план на месяц
  • Писать и публиковать посты, stories и reels
  • Поиск микроблогеров для размещения рекламы за бартер
  • Поиск блогеров для покупки рекламы и размещение рекламы.
Вместе с заявкой присылайте ваше портфолио.

Кто мы:

Детское издательство, которое разрабатывает и производит развивающие пособия для малышей: карточки, тетради, альбомы, игры.

Нам нужен креативный, творческий, инициативный человек с желанием транслировать

нашу работу в Instagram и получать за это деньги.

2 года назад
FIJY_NN
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад