Ищу СММ-специалиста для раскрутки аккаунта про бизнес

Привет! Ищу СММ-специалиста! ‍♂️

Меня зовут Олег Муромец,🤝

я веду страницу в Инстаграм, где рассказываю о своём опыте в бизнесе. 

Если у вас есть опыт в подобных кейсах, пожалуйста, напишите в директ

Контент у меня определенный.

Вот ссылка: https://instagram.com/o_muromets?utm_medium=copy_link