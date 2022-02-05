Ищу СММ-специалиста для раскрутки аккаунта про бизнес

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок663 просмотра
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Привет! Ищу СММ-специалиста! ‍♂️

Меня зовут Олег Муромец,🤝

я веду страницу в Инстаграм, где рассказываю о своём опыте в бизнесе. 

Если у вас есть опыт в подобных кейсах, пожалуйста, напишите в директ

Контент у меня определенный.

Вот ссылка: https://instagram.com/o_muromets?utm_medium=copy_link

2 года назад
murometsop
42 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад