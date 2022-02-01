Привлечение на сайт пользователей из соц. сетей и т.д.

Интересует привлечение пользователей из социальных сетей и различных тематических форумов, досок объявлений и т.д. на сайт moneta-russia.ru – в статьи о редких и дорогих монетах, которые можно встретить в обычном денежном обращении. Для примера - https://moneta-russia.ru/library/samye-dorogie-monety-rossii.php

Что можете предложить? Целевой аудитории как таковой тут нет - подобные статьи могут быть интересны любым пользователям. Главное чтобы это были реальные люди, из самых разных групп, увидевшие в различных сообщениях/постах/диалогах/объявлениях упоминание об этом ресурсе в положительном/отрицательном плане и перешедшие по ссылке. Интересуют только «белые» схемы – без накруток, ботов и подобного.