Пиар-Менеджер, Менеджер по рекламе

Ищу пиар-менеджера или менеджера по рекламе, который поможет с поиском людей, которые будут приходить на сайт, регистрироваться и поднимать трафик на сайте. За каждого человека от менеджера готов заплатить хорошо, так как важен хороший поток. Готов работать!