Продвижение соц-сетей.

Откорректировать оформление профиля в твиттере, увеличть охват и узнаваемость проекта. Привлечь аудиторию с разных платформ, Тик ток, Инстаграм, Телеграмм и другие. Так же на вообще усмотрение можно и другими способами. Аудитория должна быть живая, это будет проверено, также возрастная категория аудитории от 18-40 лет.