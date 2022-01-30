Продвижение соц-сетей.

$90
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок887 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Откорректировать оформление профиля в твиттере, увеличть охват и узнаваемость проекта. Привлечь аудиторию с разных платформ, Тик ток, Инстаграм, Телеграмм и другие. Так же на вообще усмотрение можно и другими способами. Аудитория должна быть живая, это будет проверено, также возрастная категория аудитории от 18-40 лет.

2 года назад
guest_16435660648341
2 года в сервисе
Был
2 года назад