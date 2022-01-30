Продвижение соц-сетей.

Требуется человек для создания, администрирования, раскрутки и разработке стратегии продвижения страницы Instagram по продаже изделий из эпоксидной смолы (посуда). Необходимо так же подготовить и реализовать рекламные кампаний в социальной сети Instagram, написание информационных, рекламных и PR-текстов. Наполнение ...
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Откорректировать оформление профиля в твиттере, увеличть охват и узнаваемость проекта. Привлечь аудиторию с разных платформ, Тик ток, Инстаграм, Телеграмм и другие. Так же на вообще усмотрение можно и другими способами. Аудитория должна быть живая, это будет проверено, также возрастная категория аудитории от 18-40 лет.
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