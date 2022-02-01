Парсинг Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки583 просмотра
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Нужен качественный парсер инстаграм, который собирает актуальные и точные данные по:

Поиск пользователей по логину и Id из соц сети

Парсинг: информации из профиля, постов, подписчиков, подписки, лайков и комментариев по постам.

Возможность работы через АПИ

Заливка данных в бд

Многопоточность

Обход блокировок от инстаграм

Выгрузки , собранные данные и примеры приветствуется!

2 года назад
guest_16427652628198
2 года в сервисе
Был
год назад