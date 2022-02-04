Дизайн обложки для группы на Facebook

Доброго. Для Андроид приложения требуется создать и настроить рекламу на Facebook. Регион: США, Британия, Австралия, Испания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет, Друзья!
Ищу человека, который сделает для меня обложку для группы на Facebook, а также две картинки (аватарки) для фото профиля, чтобы одно с другим сочеталось.
Благодарю!
Тематика: онлайн шоппинг
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