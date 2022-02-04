Дизайн обложки для группы на Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок657 просмотров
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Привет,  Друзья!

Ищу человека, который сделает для меня обложку для группы на Facebook, а также две картинки (аватарки) для фото профиля, чтобы одно с другим сочеталось.

Благодарю!

Тематика: онлайн шоппинг

2 года назад
Gvozdi4kaUS
Юлия 
37 летСША
2 года в сервисе
Была
2 года назад
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