Требуются услуги SMM менеджера в тематике Перманентный Макияж

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт15 заявок872 просмотра
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SMM менеджера/Администратора Инстаграм в тематике Перманентного Макияжа. Обязательное наличие опыта в тематике перманентного макияжа или другой бьюти-тематике.

Что необходимо:

Создание Контент-плана;

Написание и выкладка постов;

Подготовка рекламных Постов/Сториз для Таргета;

Запуск Таргетированной Рекламы с подготовкой чек-листов и гайдов;

Первичная обработка входящих Сообщений и Лидов

Помощь в подготовке вебинаров и прямых эфиров. Разогрев аудитории для данных мероприятий;

Подготовка сценариев для прогревов в сториз и ленте;

Оформление сториз, игры в сториз;

2 года назад
dwilt
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад