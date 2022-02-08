Разработать рекламный сторис/пост для Инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок943 просмотра
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Разработать дизайн для поста/сторис переводящего пользователей на квиз/лендинг. Профиль недвижимость. Главное требование цепляющий и эстетичный дизайн. 

По ссылке пример привлекательного для нас дизайна для постов/сторис https://drive.google.com/drive/folders/1ucGLK0jSGB...

От нас: изображения или видео + текст 

2 года назад
guest_16342094186297
2 года в сервисе
Был
2 года назад