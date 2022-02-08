[u]Требуется SMM-менеджер в новый бренд детских развивающих пособий.[/u] На данный момент у нас полупустой аккаунт инстаграм и нам нужен человек, который возьмёт наполнение в свои руки. Опыт работы: от 1 года. Оплата: 15 000 рублей в месяц. [b] Обязанности: [/b][list][*]Вести Инстаграм ...
Услуга от смм-специалиста - оформить профиль в инстаграм
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Важно оформить профиль в инстаграм.
Женский блог. Красивые фото, шапка, написать пару постов. Подробности расскажу кандидатам.
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