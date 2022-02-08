Креативы для рекламы Facebook, Instagram

[u]Требуется SMM-менеджер в новый бренд детских развивающих пособий.[/u] На данный момент у нас полупустой аккаунт инстаграм и нам нужен человек, который возьмёт наполнение в свои руки. Опыт работы: от 1 года. Оплата: 15 000 рублей в месяц. [b] Обязанности: [/b][list][*]Вести Инстаграм ...