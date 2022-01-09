dubrovski_d

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Необходимо разработать креативы для рекламы товаров в социальных сетях Facebook и Instagram. Ожидается создание привлекательного визуального контента, который будет эффективно представлять продукт и привлекать внимание целевой аудитории.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт3 года назад
Задача заключается в скачивании лендинга и переводе его с украинского на русский язык. Используйте функции браузера Chrome для упрощения процесса перевода. Необходима качественная HTML-верстка для корректного отображения на русском языке.HTML-верстка33 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется HTML-верстальщик для переделки готового лендинга. Необходимо заменить информацию о товаре, фотографии и описание, сохранив структуру сайта.HTML-верстка37 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется HTML-верстальщик для переделки готового лендинга. Необходимо заменить информацию о товаре, включая фотографии и описание. Ожидается качественная верстка с учетом всех требований.HTML-верстка50 заявокЗакрыт3 года назад
Выполните настройку интеграции документа в CRM Мой склад, обеспечив возможность отправки бланка по почте. Требуется подготовка и тестирование интеграции для оптимизации рабочего процесса.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется HTML-верстальщик для переработки готового лендинга. Необходимо скачать шаблон и заменить информацию на актуальную. Ожидается качественная верстка с соблюдением всех стандартов.HTML-верстка51 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется интеграция бланка для заполнения почтовых отправлений в систему амо CRM. Задача включает разработку прикладного ПО для упрощения работы с документами.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад