dubrovski_d

Дмитрий dubrovski_d

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Инфографика для маркетплейсов Wildberries

    Требуется создание инфографики и визуального контента для маркетплейса Wildberries. Задачи включают разработку продающих карточек товара, ретушь фото и отслеживание дизайн-трендов. Необходимы навыки работы в графических редакторах и наличие портфолио. Ожидается выполнение тестового задания: создание 1-2 карточек товара.

    Иллюстрации и Рисунки24 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Креативы для рекламы Facebook, Instagram

    Необходимо разработать креативы для рекламы товаров в социальных сетях Facebook и Instagram. Ожидается создание привлекательного визуального контента, который будет эффективно представлять продукт и привлекать внимание целевой аудитории.

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скачать лендинг

    Задача заключается в скачивании лендинга и переводе его с украинского на русский язык. Используйте функции браузера Chrome для упрощения процесса перевода. Необходима качественная HTML-верстка для корректного отображения на русском языке.

    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • HTML-верстальщик/переделать лендинг для товарки

    Требуется HTML-верстальщик для переделки готового лендинга. Необходимо заменить информацию о товаре, включая фотографии и описание. Ожидается качественная верстка с учетом всех требований.

    HTML
    HTML-верстка50 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • HTML-верстальщик / переделать лендинг

    Требуется HTML-верстальщик для переработки готового лендинга. Необходимо скачать шаблон и заменить информацию на актуальную. Ожидается качественная верстка с соблюдением всех стандартов.

    HTML
    HTML-верстка51 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция документа в амо сrm

    Требуется интеграция бланка для заполнения почтовых отправлений в систему амо CRM. Задача включает разработку прикладного ПО для упрощения работы с документами.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад