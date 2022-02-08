Скачать лендинг

дизайн тут https://www.figma.com/file/Ju2d57lWFQFrDNFPDctVBU/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0?node-id=0%3A1 Сделать очень красивую анимацию Бюджет 60$ Сроки горят Правки по завершению Залить на хостинг Заявки в телегу настроить БС или пост оплата
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