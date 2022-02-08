Скачать лендинг

Здравствуйте. Нужно сверстать html Email по этому файлу https://www.figma.com/file/48iRyqLXgKlLJ3raXQiJC2/email?node-id=0%3A1 Чтобы потом этот код можно было экспортировать в mailchimp или что-нибудь наподобие того. Срок желательно сегодня