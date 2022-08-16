kostyasenatov

Качественно и в срок - верстка сайтов используя БЭМ. Grid, Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript.

Обо мне:

Меня зовут Костя. Сразу после окончания ВУЗа в 2020 году начал плотно изучать верстку сайтов. Вот уже больше года я усердно работаю над собой и постоянно развиваюсь.

Прошел несколько курсов по верстке сайтов от опытных фрилансеров. Вот один из них: даёт очень полезную информацию и многому меня научил

О работе со мной:

-Я всегда максимально ответственно подхожу к каждому делу, за которое берусь

-Всегда довожу дело до конца

-Не беру предоплату

-Мне ВАЖНО, что бы клиент остался доволен работой

Род занятий:

-Верстка сайтов валидная, адаптивная.

-верстаю из PSD, Figma

-Адаптивность, отзывчивость

Технологии:

-HTML (HTML5), CSS (CSS3)

-Grid, Flexbox

-LESS

-БЭМ

Делаю все правки и исправлю все допущенные ошибки бесплатно, пока мы с Вами не добьемся желаемого результата.

Готов приступить к работе прямо сейчас.

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