kostyasenatov

Константин Сенатов kostyasenatovkostyasenatov
Обо мне:
Меня зовут Костя. Сразу после окончания ВУЗа в 2020 году начал плотно изучать верстку сайтов. Вот уже больше года я усердно работаю над собой и постоянно развиваюсь.
Прошел несколько курсов по верстке сайтов от опытных фрилансеров. Вот один из них: даёт очень полезную информацию и многому меня научил
О работе со мной:
-Я всегда максимально ответственно подхожу к каждому делу, за которое берусь
-Всегда довожу дело до конца
-Не беру предоплату
-Мне ВАЖНО, что бы клиент остался доволен работой
Род занятий:
-Верстка сайтов валидная, адаптивная.
-верстаю из PSD, Figma
-Адаптивность, отзывчивость
Технологии:
-HTML (HTML5), CSS (CSS3)
-Grid, Flexbox
-LESS
-БЭМ
Делаю все правки и исправлю все допущенные ошибки бесплатно, пока мы с Вами не добьемся желаемого результата.
Готов приступить к работе прямо сейчас.
Связь со мной:
- E-mail: [email protected]
- Номер телефона(Whatsapp, Telegram): 89016458388
- ВКонтакте: Константин Сенатов