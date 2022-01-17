innazozulia

Инна Зозуля innazozulia

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Верстка сайтов качественно и в срок. &#128187; Стек технологий: HTML5, CSS3, SaSS, Flexbox, Bootstrap, JavaScript, верстка по БЭМ

👋 Привет, меня зовут Инна. Я Web разработчик из Киева.

Начала свой путь как QA инженер в достаточно большой продуктовой компании, там я познакомилась ближе с Web разработкой и поняла, что это действительно та область, где я могу проявить себя. Технический бэкграунд: огромное количество технологий плюс креативная работа.

Поработав как Web верстальщик и контент-менеджер, я приняла решение стать свободной и работать на себя, продолжая развиваться в этой сфере, при этом посвящать больше времени себе, своей семье и своим хобби (фотография на пленку и игра на ударных)

Моя цель: сделать работу качественно и в срок

🤝 Работа со мной:

1. На базе Вашего дизайна я сделаю вам качественную верстку. Если макета нет, можем обсудить детали и пожелания, и я предоставлю свои варианты.

2. Все пожелания и правки уже входит в стоимость моей работы. Вы без проблем можете дополнить рад мелочей, которые упустили при создании макета. Все будет внесено в верстку без дополнительных затрат и споров.

Этапы работы:

  • Общение по проекту с проработкой всех деталей для понимания объёма и стека работ (техническая, визуальная и функциональная часть)
  • Составление четкого ТЗ, установка сроков выполнения и оплаты.
  • Выполнение верстки, при этом я всегда нахожусь на связи и могу предоставлять отчет о проделанной работе.
  • Предоставление финального проекта (загрузка на временный хостинг), ﻿проверка, доработки ''хотелок'', о которых забыли, утверждение.
  • Оплата.
  • Сдача проекта.
Связь со мной:

 Образование:

Высшее-техническое﻿

Стек технологий:

  • HTML валидная верстка (методология БЭМ)
  • CSS или SaSS
  • Bootstrap
  • JavaScript
  • Верстаю с Figma, PSD, Sketch, Zeplin.
Примеры моих работ:1. https://gracious-payne-b77063.netlify.app/

2. https://cranky-heisenberg-5409e8.netlify.app/

3. https://sleepy-panini-1b4076.netlify.app/

4. https://blissful-bassi-64255f.netlify.app/

5. https://adoring-wright-5c2ff1.netlify.app/

6. https://keen-mcnulty-c1e961.netlify.app/

7. https://jolly-bassi-7b7c48.netlify.app/

8. https://unruffled-shaw-91580b.netlify.app/

﻿ У меня нет никаких ограничений по правкам. После того как я передам вас архив с файлами, я сразу исправлю ошибки, которые могли быть допущены при приеме верстки или были замечены позже.

Связь со мной (пишите на почту или в телеграм):

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Отзывы заказчиков

guest_16451023765068
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Верстка, анимация
FigmaNode.js
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
nastya760
38 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Сайт тура
Работа выполнена в полном объёме
рекомендую
Ответный отзыв
guest_16420790755701
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Верстка лендинга для курса по психологии
Figma
Инна выполнила задачу качественно, сделала все быстрей указанного срока. Приятная коммуникация.
Все отлично
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$8/час
от $30от 12 дней
нет рейтинга