👋 Привет, меня зовут Инна. Я Web разработчик из Киева.
Начала свой путь как QA инженер в достаточно большой продуктовой компании, там я познакомилась ближе с Web разработкой и поняла, что это действительно та область, где я могу проявить себя. Технический бэкграунд: огромное количество технологий плюс креативная работа.
Поработав как Web верстальщик и контент-менеджер, я приняла решение стать свободной и работать на себя, продолжая развиваться в этой сфере, при этом посвящать больше времени себе, своей семье и своим хобби (фотография на пленку и игра на ударных)
Моя цель: сделать работу качественно и в срок
🤝 Работа со мной:
1. На базе Вашего дизайна я сделаю вам качественную верстку. Если макета нет, можем обсудить детали и пожелания, и я предоставлю свои варианты.
2. Все пожелания и правки уже входит в стоимость моей работы. Вы без проблем можете дополнить рад мелочей, которые упустили при создании макета. Все будет внесено в верстку без дополнительных затрат и споров.
Этапы работы:
- Общение по проекту с проработкой всех деталей для понимания объёма и стека работ (техническая, визуальная и функциональная часть)
- Составление четкого ТЗ, установка сроков выполнения и оплаты.
- Выполнение верстки, при этом я всегда нахожусь на связи и могу предоставлять отчет о проделанной работе.
- Предоставление финального проекта (загрузка на временный хостинг), проверка, доработки ''хотелок'', о которых забыли, утверждение.
- Оплата.
- Сдача проекта.
- email [email protected]
- 📞 telegram @innazozulia
- skype innazozulia
Стек технологий:
- HTML валидная верстка (методология БЭМ)
- CSS или SaSS
- Bootstrap
- JavaScript
- Верстаю с Figma, PSD, Sketch, Zeplin.
2. https://cranky-heisenberg-5409e8.netlify.app/
3. https://sleepy-panini-1b4076.netlify.app/
4. https://blissful-bassi-64255f.netlify.app/
5. https://adoring-wright-5c2ff1.netlify.app/
6. https://keen-mcnulty-c1e961.netlify.app/
7. https://jolly-bassi-7b7c48.netlify.app/
8. https://unruffled-shaw-91580b.netlify.app/
Связь со мной (пишите на почту или в телеграм):
- email [email protected]
- 📞 telegram @innazozulia
- skype innazozulia
Портфолио
- Delicious Cooking (адаптивный сайт для ресторана)39 просмотров
- Адаптивный сайт о путешествиях, блог и магазин42 просмотра
- IBM webinar (technical branch)37 просмотров
- Road Trip (тур-презентация достопримечательностей)17 просмотров
- Medical care ( Медицинская клиника)14 просмотров
- ServerPro рекламный лендинг с презентацией товара18 просмотров
- Networks (техническая презентация)18 просмотров
- Virna (fashion Ukrainian blog)16 просмотров
- Bookstore with reviews of read books15 просмотров
- Education platform from home14 просмотров
- Course14 просмотров
Отзывы заказчиков
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!