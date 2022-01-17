Верстка сайтов качественно и в срок. 💻 Стек технологий: HTML5, CSS3, SaSS, Flexbox, Bootstrap, JavaScript, верстка по БЭМ

👋 Привет, меня зовут Инна. Я Web разработчик из Киева.

Начала свой путь как QA инженер в достаточно большой продуктовой компании, там я познакомилась ближе с Web разработкой и поняла, что это действительно та область, где я могу проявить себя. Технический бэкграунд: огромное количество технологий плюс креативная работа.

Поработав как Web верстальщик и контент-менеджер, я приняла решение стать свободной и работать на себя, продолжая развиваться в этой сфере, при этом посвящать больше времени себе, своей семье и своим хобби (фотография на пленку и игра на ударных)

Моя цель: сделать работу качественно и в срок

🤝 Работа со мной:

1. На базе Вашего дизайна я сделаю вам качественную верстку. Если макета нет, можем обсудить детали и пожелания, и я предоставлю свои варианты.

2. Все пожелания и правки уже входит в стоимость моей работы. Вы без проблем можете дополнить рад мелочей, которые упустили при создании макета. Все будет внесено в верстку без дополнительных затрат и споров.

Этапы работы:

Общение по проекту с проработкой всех деталей для понимания объёма и стека работ (техническая, визуальная и функциональная часть)

Составление четкого ТЗ, установка сроков выполнения и оплаты.

Выполнение верстки, при этом я всегда нахожусь на связи и могу предоставлять отчет о проделанной работе.

Предоставление финального проекта (загрузка на временный хостинг), ﻿проверка, доработки ''хотелок'', о которых забыли, утверждение.

Оплата.

Сдача проекта.

 email [email protected]

📞 telegram @innazozulia

 skype innazozulia

Высшее-техническое﻿

Стек технологий:

HTML валидная верстка (методология БЭМ)

валидная верстка (методология БЭМ) CSS или SaSS

или Bootstrap

JavaScript

Верстаю с Figma, PSD, Sketch, Zeplin.

2. https://cranky-heisenberg-5409e8.netlify.app/

3. https://sleepy-panini-1b4076.netlify.app/

4. https://blissful-bassi-64255f.netlify.app/

5. https://adoring-wright-5c2ff1.netlify.app/

6. https://keen-mcnulty-c1e961.netlify.app/

7. https://jolly-bassi-7b7c48.netlify.app/

8. https://unruffled-shaw-91580b.netlify.app/

После того как я передам вас архив с файлами, я сразу исправлю ошибки, которые могли быть допущены при приеме верстки или были замечены позже.

Связь со мной (пишите на почту или в телеграм):