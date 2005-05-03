Сделаю вам современный сайт быстро и качественно

☺️Про меня

Привет, меня зовут Евгений, мне 14 лет и я верстаю сайты html/css/scss/js. Работаю в сфере фриланса не много, сверстаю вам современный сайт качественно!

План работы

Обсуждаем проект, устанавливаем сроки и стоимость

Работа над проектом

Бесплатные правки.Да, правки совершенно бесплатные! Я хочу, чтобы заказчик был доволен моим продуктом, поэтому люблю доводить работу до совершенства.

Род занятий

Вёрстка Кроссбраузерная и адаптивная верстка. Только чистый и понятный код. Верстаю по Figma макетам.