Сделаю вам современный сайт быстро и качественно
☺️Про меня
Привет, меня зовут Евгений, мне 14 лет и я верстаю сайты html/css/scss/js. Работаю в сфере фриланса не много, сверстаю вам современный сайт качественно!
План работы
Обсуждаем проект, устанавливаем сроки и стоимость
Работа над проектом
Бесплатные правки.Да, правки совершенно бесплатные! Я хочу, чтобы заказчик был доволен моим продуктом, поэтому люблю доводить работу до совершенства.
Род занятий
Вёрстка Кроссбраузерная и адаптивная верстка. Только чистый и понятный код. Верстаю по Figma макетам.
Портфолио
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