Всем привет👋, я Junior Frontend разработчик, занимаюсь созданием сайтов/лендингов под ключ. Параллельно учусь в вузе на программиста. В портфолио смотрите список моих работ и решайте, подхожу ли вам я))
Технологии, которыми я владею:
⚪HTML(валидная, адаптивная вёрстка по БЭМ)
⚪CSS/SASS
⚪ JavaScript
⚪Gulp/WebPack
⚪ GIT
⚪ Графический редактор Figma
Выбрать меня исполнителем - получить:
🟢Комфортную(низкую) цену + сжатые сроки
🟢Максимальную коммуникабельность, всегда посоветую как сделать лучше, как помочь конкретно Вам/Вашему бизнесу в web-сфере
🟢Дальнейшая поддержка нашего проекта. Если спустя время вы захотите что-то поменять(освежить дизайн, наполнение, тех-правки), то сможете обратиться ко мне в любое время - через неделю, или через год, неважно - всё будет бесплатно. При заказе у меня нового проекта - естественно будет скидка
Всегда на связи 📢, так что всегда сможете до меня дописаться/дозвониться:
Почта: [email protected]
Всем Мира ✊
Портфолио
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