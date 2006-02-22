asus44s

Данила asus44s

 
19 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественные, эффективные сайты в сжатые сроки. Дальнейшая поддержка проектов, доработки - бесплатно. Миру мир.

Всем привет👋, я Junior Frontend разработчик, занимаюсь созданием сайтов/лендингов под ключ. Параллельно учусь в вузе на программиста. В портфолио смотрите список моих работ и решайте, подхожу ли вам я))

Технологии, которыми я владею:
⚪HTML(валидная, адаптивная вёрстка по БЭМ)

⚪CSS/SASS

⚪ JavaScript

⚪Gulp/WebPack

⚪ GIT

⚪ Графический редактор Figma

Выбрать меня исполнителем - получить:

🟢Комфортную(низкую) цену + сжатые сроки

🟢Максимальную коммуникабельность, всегда посоветую как сделать лучше, как помочь конкретно Вам/Вашему бизнесу в web-сфере

🟢Дальнейшая поддержка нашего проекта. Если спустя время вы захотите что-то поменять(освежить дизайн, наполнение, тех-правки), то сможете обратиться ко мне в любое время - через неделю, или через год, неважно - всё будет бесплатно. При заказе у меня нового проекта - естественно будет скидка

Всегда на связи 📢, так что всегда сможете до меня дописаться/дозвониться:

ТГ: https://t.me/sokyl

Почта: [email protected]

Всем Мира ✊

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Отзывы заказчиков

guest_16398465133974
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
$40
10 баллов
3 года назад
Верстка многостраничник
Рекомендую
Рекомендую
Ответный отзыв
Ostin87
Расим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сайт под ключ
Все отлично, все пожелания были учтены. Однозначно рекомендую к сотрудничеству)
Хороший заказчик, но часто бывает занят, из за чего не отвечает. Но зато бекмез хороший.
Ответный отзыв
guest_16238004993882
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$54
10 баллов
4 года назад
Сверстать сайт
Сделал быстро и качественно .В идеале владеет PHP , очень пригодилось при выполнении заказа . Закончил буквально за пару дней , хотя я рассчитывал что работы здесь на неделю с лишним. Очень отзывчивый фрилансер , всем советую
Рекомендую этого заказчика
Ответный отзыв
t546tt
42 года
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$29
10 баллов
4 года назад
Создать простой сайт
Что тут можно сказать, человек знает свою работу, делает старается, предлагает варианты как будет лучше, все расскажет, все объяснит. Да самое главное цена, таких цен сейчас не найдёте. Вообщем рекомендую к сотруднечеству. Обращайтесь смело к нему не пожалеете.
Хороший человек, порядочный.
Ответный отзыв