Качественные, эффективные сайты в сжатые сроки. Дальнейшая поддержка проектов, доработки - бесплатно. Миру мир.

Всем привет👋, я Junior Frontend разработчик, занимаюсь созданием сайтов/лендингов под ключ. Параллельно учусь в вузе на программиста. В портфолио смотрите список моих работ и решайте, подхожу ли вам я))



Технологии, которыми я владею:

⚪HTML(валидная, адаптивная вёрстка по БЭМ)

⚪CSS/SASS

⚪ JavaScript

⚪Gulp/WebPack

⚪ GIT

⚪ Графический редактор Figma



Выбрать меня исполнителем - получить:

🟢Комфортную(низкую) цену + сжатые сроки

🟢Максимальную коммуникабельность, всегда посоветую как сделать лучше, как помочь конкретно Вам/Вашему бизнесу в web-сфере

🟢Дальнейшая поддержка нашего проекта. Если спустя время вы захотите что-то поменять(освежить дизайн, наполнение, тех-правки), то сможете обратиться ко мне в любое время - через неделю, или через год, неважно - всё будет бесплатно. При заказе у меня нового проекта - естественно будет скидка

Всегда на связи 📢, так что всегда сможете до меня дописаться/дозвониться:

ТГ: https://t.me/sokyl

Почта: [email protected]

Всем Мира ✊