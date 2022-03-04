OcStore 2.3|Улучшить Cumulative Layout Shift страниц мобильного вида д

Прошу оценить стоимость и сроки.

Сайт:

https://canapeclub.ru

Движок:

ocStore 2.3

Задание:

Улучшить показатель CLS (Совокупное смещение макета) до значения менее 0,25 для проблемных страниц из Google Search Console:

https://up2.whitebx.ru/k/k/q/2022-02-08_16-27-06.KkqhkqCFooGrzAs3JrSzsE.png

Примеры таких страниц

https://up2.whitebx.ru/6/j/s/Скорость_сайта_CLS_проблемные_урлы.6jSHWeQUivMHCHr6h9svJZ.xlsx

Скорее дело в каком-то одном сквозном элементе на сайте. Первое предположение

было в том, что показатель портит плашка мобильного приложения сверху

https://up2.whitebx.ru/5/3/c/photo_2022-02-08_16-54-47.53C8j6zHgDpNAihR9Wufeg.jpg

Однако после изучения отчета сервиса Google Page Speed по странице

https://canapeclub.ru/hot-meals/kompleks-lanch/

оказалось, что в случае этой страницы это вот такие блоки:

https://up2.whitebx.ru/g/r/d/2022-02-08_16-50-42.GrdA6MEgfd2t8HNNHYPyLc.png

Подробнее:

1.

На сайте не должно быть страниц со значением CLS для мобильного вида >=0.25

2.

Измерение CLS на каждой отдельной странице производится посредством Google PageSpeed Insights.

https://pagespeed.web.dev/

Особенности:

A. Кроссбраузерность.

Результаты работ должны одинаково выглядеть в основных браузерах (в том числе

старых версий): Firefox 53.0.3, Firefox ESR 52.9.0, Firefox, Chrome,

Safari.

B. Адаптивная вёрстка.

Сайт использует адаптивную вёрстку, необходимо чтобы после выполнения задач, в мобильной версии всё

было читабельно и никуда не съезжало.

Устройство посетителя считается мобильным в случаях когда:

Ширина экрана браузера менее 768px (если CSS-правилами сайта не определено иное).

User-Agent браузера позволяет определить что устройство мобильное.

Вышеуказанные условия должны реагировать на resize окна браузера (мобильные элементы

после ресайза должны быть такими же как после полной перезагрузки с

изначально мобильным разрешением).

Размеры элементов адаптивной версии должны растягиваться в зависимости от размера экрана браузера, и

по ширине и высоте, сохраняя макетные пропорции.

C. Пояснение по адаптиву.

Адаптивность вёрстки мобильного варианта подразумевает, что не существует какого-то

отдельного html-кода для мобильной верстки, дублирующего десктопные

элементы. Вместо этого, один единственный вариант вёрстки, в зависимости

от размера экрана, отображается как десктопный, либо как адаптивный

вариант. Т.е. для десктопного вида и для мобильного вида шапки+меню не

должно быть двух разных блоков html-кода. Один и тот же html должен

отображаться по-разному в зависимости от разрешения экрана..

D. Нельзя использовать h1, h2, h3.

Для вёрстки новых элементов нельзя использовать теги h1 h2 h3 и т.д., поскольку это вредно с точки зрения SEO.

E. Минимум javascript.

Задачи должны быть выполнены с минимально возможным применением javascript.

Если какие-то задачи могут быть решены средствами PHP/HTML/CSS, то они

должны быть решены с помощью PHP/HTML/CSS.

G. Поломки.

Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в

процессе работы вы что-то сломаете, то исправление поломки

осуществляется вами безвозмездно.

H. Результат.

Результат задачи должен быть представлен в том конечном виде, который описан в ТЗ.

Варианты "оно в принципе готово, просто зайдите туда-то, нажмите то-то,

затем ещё туда и туда и вот сюда" крайне не приветствуются. Если после

выполнения работ нужно обновить кэш модификаторов сайта - обновите. Если

нужно будет обновить кэш браузера - измените html-код таким образом,

чтобы файл сам обновился либо смените режим кэширования для этого файла.

Посетители сайта обновлять кэш не будут, но зато увидят поехавшую

вёрстку. Закладывайте это дополнительно в стоимость задачи.

I. SCSS/SASS/препроцессоры.

Следует избегать использования технологий, предполагающих стадию компиляции,

поскольку они усложняют и без того запутанный процесс разработки,

повышая её стоимость. Выгоды от их использования нивелируются негативным

экономическим эффектом.

J. Никакого дебага на продакшене.

На продакшене не должно появляться никаких заглушек и прочего. В случаях

острой необходимости произвести дебаг именно на продакшене, выводите

дамп внутрь HTML-комментария, либо оборачивайте в

if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == 'ВАШ-IP-АДРЕС') { ?>.

Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.