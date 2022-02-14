Верстка простого сайта адаптив

Исходники https://drive.google.com/file/d/1TEBEoXMUf6p2wd-PV65a5b8bouhsAAuY/view?usp=sharing

Натяжка на цмс не нужно я сам буду натягивать.

Пишите цена и срок, без цены и сроков не рассматриваю заявки.

Антибот 56+5=