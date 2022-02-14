Нужно сделать из такого сайта http://obmenkg.ru мобильную адаптивную версию, или плагин, так как сайт на wordpress Вот пример: https://idram.armchange.ru/ Вот такую мобильную версию: https://idram.armchange.ru/mobile.html У меня сайт на таком же движке wordpress тема и плагин тот же что и выше, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка простого сайта адаптив
Исходники https://drive.google.com/file/d/1TEBEoXMUf6p2wd-PV65a5b8bouhsAAuY/view?usp=sharing
Натяжка на цмс не нужно я сам буду натягивать.
Пишите цена и срок, без цены и сроков не рассматриваю заявки.
Антибот 56+5=
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