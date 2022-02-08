Верстальщик

Нужно сделать из такого сайта http://obmenkg.ru мобильную адаптивную версию, или плагин, так как сайт на wordpress Вот пример: https://idram.armchange.ru/ Вот такую мобильную версию: https://idram.armchange.ru/mobile.html У меня сайт на таком же движке wordpress тема и плагин тот же что и выше, ...