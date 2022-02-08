Верстальщик

HTML-версткаЗакрыт44 заявки1369 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Нужен верстальщик, для верстки адаптивного личного кабинета.

Приступить нужно сегодня\завтра. Сегодня выберу исполнителя.

Цена часа интересует в заявке.

2 года назад
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
  • Похожие заказы

  • Сделать адаптивную мобильную версию сайта

    $1

    Нужно сделать из такого сайта http://obmenkg.ru мобильную адаптивную версию, или плагин, так как сайт на wordpress Вот пример: https://idram.armchange.ru/ Вот такую мобильную версию: https://idram.armchange.ru/mobile.html У меня сайт на таком же движке wordpress тема и плагин тот же что и выше, ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    2 года назад

  • Доработка верстки сайта

    Требуется доработка верстки сайта каталога продукции easprofservis.ru до возможностей интернет магазина. Для этого требуется добавить: [list][*]поиск (предположительно после меню "контакты") + сама страница[*]корзины (предположительно вместо "отправить запрос") + сама страница[*]цены товара (страница каталога и товара)[*]отображение нескольких ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Работа с картинками и текстом сайт на WordPress

    Есть картинка и на ней текст [url=https://belotpay.lotgroup.eu/dlja-perevozchikov/]https://belotpay.lotgroup.eu/dlja-perevozchikov/[/url] Задача- разместить текст отдельно поверх картинки, примерно в тех местах, где расположен текст на картинке. Таких картинок несколько на сайте будет. И очень желательно пояснить, как это было ...

    WordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Оптимизация кода сайта на WP(Гугл спид тест)

    Нужно оптимизировать код сайта https://svaisu.ru/ на основе рекомендаций по оптимизации сервиса https://pagespeed.web.dev/ Цель зайти в зеленую зону. Сайт на WP На данный момент оценка Моб. версия 30 Версия ПК 85

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад