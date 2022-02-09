Верстка лендинга

HTML-версткаЗавершен1 заявка186 просмотров
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Здравствуйте, Адиль

Мне вас порекомендовал дизайнер weblancer.net/users/chvrn/

Задача:

Сверстать лендинг на чистых html/css/js(с добавлением не тяжелых библиотек)

Должно смотреться приближенно к пиксель перфект

Также верстка должна быть кроссбраузерной, шустрой, валидной

Код должен быть читабельным(использовать БЭМ)

2 года назад
mrsmrn
27 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
qwertycamedy
20 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$150
2 дня
RUB
Должна признаться - Адиль меня поразил! Сверстал все за 1 день. За такой короткий срок я получила читабельный, кроссбраузерный и шустрый код Также Адиль показал себя вежливым и учтивым человеком Однозначно буду продолжать сотрудничество и рекомендую другим заказчикам!
Было приятно работать с Марией Постановка задачи, оплата и коммуникация на высоте С радостью продолжу наше сотрудничество!
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