Верстка лендинга

Нужно сделать из такого сайта http://obmenkg.ru мобильную адаптивную версию, или плагин, так как сайт на wordpress Вот пример: https://idram.armchange.ru/ Вот такую мобильную версию: https://idram.armchange.ru/mobile.html У меня сайт на таком же движке wordpress тема и плагин тот же что и выше, ...
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Здравствуйте, Адиль
Мне вас порекомендовал дизайнер weblancer.net/users/chvrn/
Задача:
Сверстать лендинг на чистых html/css/js(с добавлением не тяжелых библиотек)
Должно смотреться приближенно к пиксель перфект
Также верстка должна быть кроссбраузерной, шустрой, валидной
Код должен быть читабельным(использовать БЭМ)
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