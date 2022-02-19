Сделать адаптивную мобильную версию сайта

$1
HTML-версткаЗавершен8 заявок1444 просмотра
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Нужно сделать из такого сайта http://obmenkg.ru мобильную адаптивную версию, или плагин, так как сайт на wordpress

Вот пример:

https://idram.armchange.ru/

Вот такую мобильную версию:

https://idram.armchange.ru/mobile.html

У меня сайт на таком же движке wordpress тема и плагин тот же что и выше, только нет мобильной версии.

2 года назад
lissapuj
32 годаКиргизия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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mirox2008
Ярослав 
23 годаУкраина
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$10
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sasvusatiy
Олександр 
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2 года в сервисе
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2 года назад
$15
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