Сделать адаптивную мобильную версию сайта

Нужно сделать из такого сайта http://obmenkg.ru мобильную адаптивную версию, или плагин, так как сайт на wordpress

Вот пример:

https://idram.armchange.ru/

Вот такую мобильную версию:

https://idram.armchange.ru/mobile.html

У меня сайт на таком же движке wordpress тема и плагин тот же что и выше, только нет мобильной версии.