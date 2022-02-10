Сделать пару блоков

HTML-версткаЗавершен36 заявок1108 просмотров
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верстка

2 года назад
_Andrey__
Андрей 
17 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
makdu
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
21 день назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
все ок
все отлично!