Верстка лендинга

$130
HTML-версткаЗавершен1 заявка100 просмотров
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Верстка лендинга по макету в фигме

2 года назад
leqone
59 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maxim_soloviov
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
2 года назад
$130
5 дней
UAH
Отличный исполнитель, сотрудничаем не первый раз. Однозначно рекомендую!
Отличный и позитивный заказчик, всем рекомендую! 🚀