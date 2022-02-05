Переделать нодовую систему

$20
HTML-версткаЗакрыт3 заявки1127 просмотров
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Дано:

Codepen — https://codepen.io/Ni55aN/pen/xzgQYq

Макет в фигме — https://www.figma.com/file/yxMjzPWJd0y8bDAAjkYdHP/Untitled?node-id=2%3A74

Надо сделать рабочий html/js код по макету из фигмы под десктоп: 1440px

2 года назад
Mrbuha
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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