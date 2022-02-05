Внести правки в лендинг

Пишите пожалуйста цены сразу чтоб не тратить ваше и мое время. Сделать верстку шапки или взять с сайта готовую пример как должно выглядеть в скриншоте. В этой шапке будут ссылки на контакты, отзывы, цены, о компании Сайт ...
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