Переверстать страницу с готового шаблона

Приветствую. небольшая но ответственная работа. нужно исправить верстку на этой странице, работаем только со стилями, функционально там все Ок. https://www.5minutenwebseite.de/template/compose.php?id=B01 1. добавить кнопку выбора фотографии слайдера. сдвинуть ее вправо 2. исправить верстку формы выбора иконок. 3. подправить страницу подтверждения, ее увидите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пишите в лс, туда скину все что нужно. Работы примерно на часа 3-4. Сам не успеваю заказ закрыть, хочу маленькую часть заказа отдать нуждающимся)
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