Натянуть главную на вукомерс

$70
HTML-версткаЗакрыт7 заявок987 просмотров
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Есть готовый сайт. Необходимо натянуть главную на вордпресс. Так же сделать каркас внутряков. Стилизую сам. Нужен исполнитель для работы в паре. С вас вывод главной, вывод товаров в каталог. карточку, корзину и прочее стилизую я. От вас вывод стандартной темы. Бюджет 6000р. Делаем главную - платим 2000, заканчиваем - остаток

2 года назад
Marsupials
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад