Конвертация дизайна в работающий сайт при помощи Webflow

есть готовый сайт на insales, необходимо его переделать https://www.lashexpress.ru/
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Здравствуйте :)
Есть дизайн и его нужно будет конвертировать в рабочий веб-сайт при помощи Webflow.
Требования к специалисту
- Портфолио (наличие нескольких завершенных проектов по Webflow)
- Наличие нескольких отзывов на этой платформе или на любой другой подобной этой
- Responsive
- Pixel Perfect
Дедлайн 5 дней
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