polonskypolonsky

Саша polonskypolonsky

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей

  • Конвертация дизайна в работающий сайт при помощи Webflow

    Ищется специалист для конвертации дизайна в рабочий веб-сайт с использованием Webflow. Требуется портфолио с завершенными проектами и положительные отзывы. Веб-сайт должен быть адаптивным и выполнен в соответствии с макетом, доступным по ссылке. Срок выполнения — 5 дней.

    Node.jsWebflow
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка онлайн магазина на Shopify или WooCommerce

    Требуется разработка интернет-магазина на Shopify или WooCommerce с использованием готового бесплатного шаблона. Необходимо перенести базу данных из другого магазина. Ожидается опыт работы с платформами, наличие портфолио и положительных отзывов. Проект без кастомного дизайна, только качественная работа.

    ShopifyWooCommerce
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн => HTML/СSS и натянуть на WordPress.

    Требуется конвертация дизайна в код HTML/CSS и интеграция с WordPress. Необходимо создать главную страницу и галерею с шаблоном для изображений. Анимации и эффекты будут в дизайн-прототипе. Вёрстка должна соответствовать стандартам Pixel Perfect и БЭМ. Дедлайн - 5 дней. Нужны положительные отзывы и портфолио.

    CSSHTMLNode.jsWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

NazarBog
18 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$90
10 баллов
3 года назад
Дизайн => HTML/СSS и натянуть на WordPress.
CSSHTMLNode.jsWordPress
Александр отличный заказчик который знает чего хочет 😀 Отвечает буквально мгновенно. Не приходилось ждать более 5 минут. Спасибо за интересный проект 🚀 Надеюсь что будем сотрудничать и дальше 😉
1. Все было сделано качественно и с первого раза 2. Небольшие корректировки Назар вносил очень быстро 3. Всегда был на связи 4. Качественно написал код. Pixel Perfect, БЭМ и т д 5. Без проблем натянул сайт на WordPress + и настроил его именно так как мне было и нужно Назар объективно компетентный специалист который хорошо разбирается в вёрстке и WordPress. Однозначно продолжу с ним сотрудничать и вам того же желаю :)
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