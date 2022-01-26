polonskypolonsky

1. Все было сделано качественно и с первого раза 2. Небольшие корректировки Назар вносил очень быстро 3. Всегда был на связи 4. Качественно написал код. Pixel Perfect, БЭМ и т д 5. Без проблем натянул сайт на WordPress + и настроил его именно так как мне было и нужно Назар объективно компетентный специалист который хорошо разбирается в вёрстке и WordPress. Однозначно продолжу с ним сотрудничать и вам того же желаю :)