Дизайн => HTML/СSS и натянуть на WordPress.

HTML-версткаЗавершен26 заявок1649 просмотров
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Всем привет:)

Нужно конвертировать дизайн в код HTML/CSS и натянуть на WordPress. Все анимации и hover эффекты будут в дизайн прототипе(кроме анимации меню). Если будет нужна дополнительная информация, я все предоставлю, также я всегда буду на связи. 

Количество страниц(2)

  • Главная (6 секций)
  • Галерея. По сути нужен будет только один шаблон, для четырех категорий изображений.

Количество Pop-up(2)
  • Контакты (1 секция)
  • О нас (1 секция)
﻿Вёрстка

  • Pixel Perfect
  • БЭМ
  • W3C
WordPress

Нужна возможность добавлять фотографии в любую из категорий (через панель администратора WordPress конечно же)

Design

https://www.figma.com/file/ykbiyYAvecT7Z1I1M8VAOa/Romides-(Copy)?node-id=39%3A124

Prototype

https://www.figma.com/proto/ykbiyYAvecT7Z1I1M8VAOa/Romides-(Copy)?page-id=39%3A124&node-id=42%3A127&viewport=241%2C48%2C0.11&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=42%3A127&hide-ui=1

Требования к специалисту.

1. Наличие нескольких положительных отзывов

2. Портфолио

3. Совесть

Дедлайн 5 дней. Или нужно больше?

WordPressHTML
2 года назад
polonskypolonsky
Саша 
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
NazarBog
17 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$90
5 дней
RUBUAHWMZ
1. Все было сделано качественно и с первого раза 2. Небольшие корректировки Назар вносил очень быстро 3. Всегда был на связи 4. Качественно написал код. Pixel Perfect, БЭМ и т д 5. Без проблем натянул сайт на WordPress + и настроил его именно так как мне было и нужно Назар объективно компетентный специалист который хорошо разбирается в вёрстке и WordPress. Однозначно продолжу с ним сотрудничать и вам того же желаю :)
Александр отличный заказчик который знает чего хочет 😀 Отвечает буквально мгновенно. Не приходилось ждать более 5 минут. Спасибо за интересный проект 🚀 Надеюсь что будем сотрудничать и дальше 😉
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