Сверстать формы

Необходимо переделать по моему эскизу эту страницу: https://ar-studio.org/translate/. Затем верстать шаблонные страницы: страницы с услугами (картинка, текст, таблица) и страницы с новыми статьями. С меня эскизы с контентом. Эскизы делаю в иллюстраторе. Требования к верстке: https://cetera.ru/forclients/additional-material/coding-standard http://wireframes.cetera.ru/arstd/layout/ Доступ к ...