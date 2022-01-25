Переверстать магазин с изменениями

$50
HTML-версткаЗавершен8 заявок639 просмотров
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верстать главную, карточку товара, каталог, контакты, текстовую, новости, корзину и оформление заказа

Бюджет 3000р. Страницы простые. На главной 5 блоков простых. Начать нужно прямо сейчас. Вечером показать результат

2 года назад
Marsupials
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Alejandroo
24 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
2 года назад
$40
3 дня
Хороший исполнитель. Понимающий. Грамотно верстает. Рекомендую.
Человек, с которым приятно иметь дело.
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