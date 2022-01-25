Переверстать магазин с изменениями

Необходимо создать на сайте [url=https://medical112.ru/]medical112.ru/[/url] на странице [url=https://medical112.ru/service/]medical112.ru/service/[/url] форму заявки на сервисное обслуживание(поля будут согласованны позже). Так же пункт меню сервис из вкладки "еще" нужно вынести в основное меню(рядом с пунктами каталога). Самое интересное дальше, форма обратной связи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
верстать главную, карточку товара, каталог, контакты, текстовую, новости, корзину и оформление заказа
Бюджет 3000р. Страницы простые. На главной 5 блоков простых. Начать нужно прямо сейчас. Вечером показать результат
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