Сабж в заглавии. ТЗ в приложении. Бюджет 3000р. Оплата по факту
Переверстать главное меню и добавить форму заявки с отправкой данных в
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать на сайте medical112.ru/ на странице medical112.ru/service/
форму заявки на сервисное обслуживание(поля будут согласованны позже).
Так же пункт меню сервис из вкладки "еще" нужно вынести в основное меню(рядом с пунктами каталога).
Самое интересное дальше, форма обратной связи должна передавать данные в 1С и в ней создавать заявку на ремонт и присваивать ей номер.
Происходить все это должно "на лету" потому что присвоенный номер заявки мы бы хотели сразу показывать пользователю в диалоговом окне об удачном заполнении формы заявки, ну и нужно результирующее письмо для пользователя о том что он отправил заявку, мы ее зарегистрировали и присвоили ей номер(номер должен быть в письме).
Конкретного срока выполнения нет, цена договорная.
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