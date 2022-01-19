Переверстать главное меню и добавить форму заявки с отправкой данных в

Необходимо создать на сайте medical112.ru/ на странице medical112.ru/service/

форму заявки на сервисное обслуживание(поля будут согласованны позже).

Так же пункт меню сервис из вкладки "еще" нужно вынести в основное меню(рядом с пунктами каталога).

Самое интересное дальше, форма обратной связи должна передавать данные в 1С и в ней создавать заявку на ремонт и присваивать ей номер.

Происходить все это должно "на лету" потому что присвоенный номер заявки мы бы хотели сразу показывать пользователю в диалоговом окне об удачном заполнении формы заявки, ну и нужно результирующее письмо для пользователя о том что он отправил заявку, мы ее зарегистрировали и присвоили ей номер(номер должен быть в письме).

Конкретного срока выполнения нет, цена договорная.