Адаптивная верстка

$75
HTML-версткаЗакрыт10 заявок591 просмотр
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Адаптивная верстка макетов, пиксель перфект, ховеры планые. . Оплата по факту

2 года назад
baxromxoja16
Бахромхожа 
22 годаУзбекистан
2 года в сервисе
Был
месяц назад
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