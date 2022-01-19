Адаптивная верстка корпоративного сайта и натяжка на вордпресс

$220
HTML-версткаЗакрыт26 заявок901 просмотр
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Требуется выполнить адаптивную верстку сайта и натянуть на ворпресс.

Код сайта должен быть валидным, нужна возможность удобно редактировать страницы сайта из админки.

Отправка заявок через WP contact form7

На главной странице, странице услуг: есть квиз (опросник) он состоит из нескольких вопросов, сейчас сделан на platformalp можно скопировать его оттуда, возможность его редактировать не требуется.

Макет в figma

количество страниц: главная + 8 страниц.

Примеры страниц: https://disk.yandex.ru/d/IxzFGo4QcO_tTQ

Прошу ознакомиться с проектом и указывать реальную цену и сроки

2 года назад
van74
Иван 
29 летАрмения
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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