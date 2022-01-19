есть сайт [url=http://reb.get-brand.net.ua/]http://reb.get-brand.net.ua/ [/url]нужно добавить слайд листаться 4 картинки с текстом адаптивный слайдер css + html+js В ближайшее время стоит задача За пример можно[url=https://powerpoint-basic.ru/] https://powerpoint-basic.ru/[/url]
Адаптивная верстка корпоративного сайта и натяжка на вордпресс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить адаптивную верстку сайта и натянуть на ворпресс.
Код сайта должен быть валидным, нужна возможность удобно редактировать страницы сайта из админки.
Отправка заявок через WP contact form7
На главной странице, странице услуг: есть квиз (опросник) он состоит из нескольких вопросов, сейчас сделан на platformalp можно скопировать его оттуда, возможность его редактировать не требуется.
Макет в figma
количество страниц: главная + 8 страниц.
Примеры страниц: https://disk.yandex.ru/d/IxzFGo4QcO_tTQ
Прошу ознакомиться с проектом и указывать реальную цену и сроки
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