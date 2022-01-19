Небольшие изменения в верстке на Wordpress

Есть сайт на wordpress: http://test7.moytop.by/

Нужно:

1. Сделать отдельный файл start.css - и в него засунуть только стили для первого экрана, остальные стили в style.css и грузить их из футера. Аккуратно, не добавляя лишнего, но и не пропуская важных элементов. Проверить на всех основных шаблонах: page, single, category, front-page.

2. Переделать логику всех файлов css на mobile-first - вынести мобильные стили в верхнюю часть файла CSS, а затем уже стили для десктопа переопределять с помощью запросов media, а не наоборот, в итоге не должно остаться запросов max-width типа @media screen and (max-width: 1700px), потому что будут @media screen and (min-width:480px) и т.п. Проектирование от мобилки к декстопу, а не наоборот.

Пишите, кто знает и умеет это делать оперативно.

От вас стоимость и сроки.

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