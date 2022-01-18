Доработка сайта aspro next

нужно доработать сайт на битриксе. тема аспро. список правок:главная страница

1.1

верхнее меню прозрачное с затемнением и скользит по всему экрану. размер шрифта 19px, цвет белый. исправить выравнивание.

1.2 под слайдером голубой уголок

1.3 карточки по 3 шт ( “огромный выбор кофе”, “вы делаете заказ на кофе” в 2 местах) с возможностью их добавления (можно через html код, покажите в каком файле это делать) чтобы там можно было их редактировать. внешний вид как на скриншоте.

1.4 белый фон у блоков как на картинке примере

1.5 Все партнеры (добавить “Все”)

1.6 из футера убрать почту2.страница партнера (карточка) должна выглядеть так

должна редактироваться из админки.справа белый текст на синем фоне, его тоже должно быть можно редактировать из админки.

3. страница самарский продукт должна выглядеть так

слева должно быть меню с выбором категории, как на другой странице этого сайта.сверху над каталогом двойной баннер. левая часть заголовок, текст, кнопка. правая картинка. нужна возможность редактирования. можно в html.

4. страница Ярмарка вкуса должна выглядеть также как новая страница “самарский продукт” только вместо карточек производителей должен быть каталог предстоящих ярмарок.страница конкретной ярмарки выглядит как “страница партнера” из п.2

По всем доработкам есть картинки, для наглядности. Вышлю в личку