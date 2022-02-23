Необходимо сверстать сайт https://www.figma.com/proto/0pEIyTGvIoh82ER49gvMfp/NFTCalendar-(YBTKX) Главная страница 1,2 Страница проекта (NFT) - 3,4 Раздел News - 7,8 Страница новости - 9,10 Страница маркетплейсов - 11,12 Страница маркетплейса конкретного - 13,14 Страница подачи на листинг - 15, 16 Страница контактов 17, 18 В заявке обязательно указывайте цену ...
Требуется frontend разработчик для верстки из figma и psd
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В поиска frontend разработчика для верстки как с нуля, так и новых страниц на действующих сайтах.
На текущий момент есть несколько проектов на верстку.
В отклике присылайте информацию о ваших навыках/портфолио и указывайте ставку часа.
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