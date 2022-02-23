Требуется frontend разработчик для верстки из figma и psd

HTML-версткаЗавершен62 заявки1155 просмотров
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В поиска frontend разработчика для верстки как с нуля, так и новых страниц на действующих сайтах.

На текущий момент есть несколько проектов на верстку.

В отклике присылайте информацию о ваших навыках/портфолио и указывайте ставку часа.

Figma
2 года назад
dimitrenko
Илья 
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
2 года назад
$80
4 дня
UAH
Работаем второй раз, всё хорошо
В очередной раз сотрудничество прошло хорошо. Рекомендую как надежного заказчика.
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