Верстка сайта из Figma на React JS

$600
HTML-версткаЗакрыт14 заявок1330 просмотров
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Запускаем маркетплейс образовательных курсов для школьников. Хотим сделать единый сервис, где каждый сможет подобрать для себя оптимальный курс.

Мы запустили MVP, провели интервью, которые показали, что у сервиса есть product/market fit. Нам осталось немного до полноценного запуска. Ищем фронт разработчика для переноса нового дизайна на MVP - версию сайта.

Вот изначальный сайт: https://educ-courses.ru/

Вот дизайн (там есть и веб версия, и моб версия): https://www.figma.com/file/AJueeWuHTEl9xMZQ00mvgt/EDUC?node-id=350%3A469

Вот короткое описание задачи:https://docs.google.com/document/d/1A1aAWFd70HHsZNqbqjjtPJ86Li2dLCw-wXRo31NivqM/edit?usp=sharing

В отклики прошу указать знания TS, material UI и примерный срок исполнения задачи.

Верстка сайтаFigmaReact
2 года назад
guest_16414708802289
2 года в сервисе
Был
2 года назад