Верстка сайта из Figma на React JS

Нужно удалить и поменять несколько обьектов на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Запускаем маркетплейс образовательных курсов для школьников. Хотим сделать единый сервис, где каждый сможет подобрать для себя оптимальный курс.
Мы запустили MVP, провели интервью, которые показали, что у сервиса есть product/market fit. Нам осталось немного до полноценного запуска. Ищем фронт разработчика для переноса нового дизайна на MVP - версию сайта.
Вот изначальный сайт: https://educ-courses.ru/
Вот дизайн (там есть и веб версия, и моб версия): https://www.figma.com/file/AJueeWuHTEl9xMZQ00mvgt/EDUC?node-id=350%3A469
Вот короткое описание задачи:https://docs.google.com/document/d/1A1aAWFd70HHsZNqbqjjtPJ86Li2dLCw-wXRo31NivqM/edit?usp=sharing
В отклики прошу указать знания TS, material UI и примерный срок исполнения задачи.
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