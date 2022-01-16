Верстка сайта из Figma на React JS

Запускаем маркетплейс образовательных курсов для школьников. Хотим сделать единый сервис, где каждый сможет подобрать для себя оптимальный курс.

Мы запустили MVP, провели интервью, которые показали, что у сервиса есть product/market fit. Нам осталось немного до полноценного запуска. Ищем фронт разработчика для переноса нового дизайна на MVP - версию сайта.

Вот изначальный сайт: https://educ-courses.ru/

Вот дизайн (там есть и веб версия, и моб версия): https://www.figma.com/file/AJueeWuHTEl9xMZQ00mvgt/EDUC?node-id=350%3A469

Вот короткое описание задачи:https://docs.google.com/document/d/1A1aAWFd70HHsZNqbqjjtPJ86Li2dLCw-wXRo31NivqM/edit?usp=sharing

В отклики прошу указать знания TS, material UI и примерный срок исполнения задачи.