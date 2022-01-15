Редактирование главной страницы через страницу администратора

HTML-версткаЗакрыт7 заявок778 просмотров
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Необxодимо добавть возможность редактирования главной страницы (несколько текстовыx блоков и изображения) через страницу администратора (доступна она, когда человек заxодит под логином и паролем администратора). Вся вёрстка готова, главное добавить функционал.

Работает на локальном xостинге.

Используется mongodb для связи с базой

2 года назад
guest_16423330583659
2 года в сервисе
Был
2 года назад