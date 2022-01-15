Редактирование главной страницы через страницу администратора

Нужно скопировать одностаничник и подключить метамаск (Пример сайта во вложениях.) Когда нажимаешь на кнопку "минт", должно происходить подключение к метомаску, далее человек оплачивает то, что выбрал. (Сайт выполняет функцию только оплаты.) После того как человек оплатил, я ...