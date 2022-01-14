Нужно скопировать одностаничник и подключить метамаск (Пример сайта во вложениях.)

Когда нажимаешь на кнопку "минт", должно происходить подключение к метомаску, далее человек оплачивает то, что выбрал. (Сайт выполняет функцию только оплаты.)

После того как человек оплатил, я ему сам пишу, так как вижу его адрес.

Доступная инфа по подключению метамаска: https://docs.walletconnect.com/quick-start/dapps/client#initiate-connection

Ищу людей, у кого уже был опыт в подключении метамаск!