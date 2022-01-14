Есть сайт, он на будстрапе 3. Нужно обновить на 4. Пишите свои предложения и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно скопировать одностаничник и подключить метамаск (Пример сайта во вложениях.)
Когда нажимаешь на кнопку "минт", должно происходить подключение к метомаску, далее человек оплачивает то, что выбрал. (Сайт выполняет функцию только оплаты.)
После того как человек оплатил, я ему сам пишу, так как вижу его адрес.
Доступная инфа по подключению метамаска: https://docs.walletconnect.com/quick-start/dapps/client#initiate-connection
Ищу людей, у кого уже был опыт в подключении метамаск!
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