Добрый день! нужен html код для вставки на страницу сайта на Тильде. Страница с каталогом товаров. Нужно чтобы название заголовка (отдельный блок) менялось при смене раздела и соответствовал тому разделу который выбран. Если выбраны все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно в окошко вставить ссылку https://rucombo.com/cabinet/pay с анкором "Пополнить баланс"
Во втором случае: при нажатии на зарегистрироваться и войти нужно чтобы открывалось окно авторизации/регистрации.
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