Нужно в окошко вставить ссылку

HTML-версткаЗавершен4 заявки607 просмотров
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Нужно в окошко вставить ссылку https://rucombo.com/cabinet/pay с анкором "Пополнить баланс"

Во втором случае: при нажатии на зарегистрироваться и войти нужно чтобы открывалось окно авторизации/регистрации.

2 года назад
Tired
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
all-nice
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
2 года назад
$2
1 день
UAH
Проблема решена
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