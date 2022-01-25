Верстка всех страниц сервиса

HTML-версткаЗавершен38 заявок1301 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Ищем исполнителя для верстки пользовательской части нового проекта.

Дизайн макет создан в фигме, 14 страниц, несколько форм, макет письма.

Требования к верстке:

- БЭМ

- pug

- gulp

2 года назад
sdence
Денис 
41 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Reshat_Mus
19 летУзбекистан
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 года назад
$120
10 дней
WMZ
Хороший исполнитель. Был большой объем страниц, справился быстро. Спасибо
Отличный заказчик! Сходу понимали друг друга. По оплате всё супер. Коммуникация моментальная. Обязательно будем сотрудничать в дальнейшем.