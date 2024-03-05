Artem_Y

Артём Якушкин Artem_Y

 
39 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-волшебство от профессионала: трансформирую идеи в современные веб-решения! 🚀 HTML/CSS JavaScript React JS Rest API Node.js Figma Photoshop

Моя цель - предоставить услугу, после которой Вы посоветуете меня другим.

Мне важно, чтобы Клиент остался доволен!

Когда-то мир останется в изумлении от моих невероятных навыков веб-разработки.

Зачем ходить в спортзал, если можно вести борьбу с багами в коде? 💪🐞

E-mail: [email protected]

Telegram: @ArtemYakushkin

Viber: +380507025708

Ответственность:

- готов приступить уже

- не беру предоплату

- всегда на связи

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