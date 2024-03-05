Веб-волшебство от профессионала: трансформирую идеи в современные веб-решения! 🚀 HTML/CSS JavaScript React JS Rest API Node.js Figma Photoshop
Моя цель - предоставить услугу, после которой Вы посоветуете меня другим.
Мне важно, чтобы Клиент остался доволен!
Когда-то мир останется в изумлении от моих невероятных навыков веб-разработки.
Зачем ходить в спортзал, если можно вести борьбу с багами в коде? 💪🐞
E-mail: [email protected]
Telegram: @ArtemYakushkin
Viber: +380507025708
Ответственность:
- готов приступить уже
- не беру предоплату
- всегда на связи
Портфолио
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