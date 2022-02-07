Mau0HeZ

Иван Mau0HeZ

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Качественно и в срок. Валидная кроссбраузерная верстка сайтов с макета.

Качественно и в срок - непоколебимый принцип, который важнее любых денег. ©

Обо мне:

Привет! Я Иван и я занимаюсь адаптивной кроссбраузерной версткой, адаптацией сайтов под мобильные устройства.

Главный приоритет для меня - это качество конечного результата. Индивидуально подхожу к каждому проекту с использованием всех современных и актуальных технологий. Работаю только вручную, без использования каких-либо фреймворков.

Если возник вопрос обращайтесь, постараюсь на него ответить.

Всегда рад помочь!

Мои навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • SCSS (SASS)
  • JS
  • GULP
  • Flexbox
  • Grid
Чем я занимаюсь:

- Верстаю из PSD, Zeplin, Sketch, Figma,

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive)

Связь:

Ответственность:

- готов приступить сразу же после получения заказа

- не нарушаю сроков

- всегда довожу дело до конца

- всегда на связи

- все правки делаю бесплатно

- готов работать по стоимости ниже среднерыночной

Образование:

Портфолио:

- https://mau0hezzz.h1n.ru/

Связь:

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Отзывы заказчиков

ftools
Андрей 
32 года
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$769
10 баллов
2 года назад
Вёрстка сайта по ТЗ
AJAXCSSFigmaHTMLJavaScriptjQueryАдаптивная версткаВерстка сайтовИнтеграция верстки
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HelenSK
Елена 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Верстка имейл-уведомлений
Работа выполнена на 5+, в сроки и даже быстрее, всегда на связи. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Сотрудничаем не в первый раз. Как всегда всё чётко, понятно и своевременно. Спасибо
Ответный отзыв
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$150
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта
Иван сделал все качественно и оперативно, был всегда на связи. Однозначно рекомендую к сотрудничеству и сам обязательно его продолжу.
Максимально понятные макет и ТЗ. Оперативная коммуникация без лишней воды что снизило итоговое количество возможных правок к минимуму. Был рад сотрудничеству, с радостью его продолжу и рекомендую
Ответный отзыв
Legend1-2
Павел 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$30
10 баллов
3 года назад
Верстка лендинга по макету из figma
CSSFigmaHTMLPHPTilda
Работа выполнена действительно качественно! Всегда на связи, быстрые ответы. Входе работы даёт рекомендации и исправляет недочёты в макетах. К правкам относится спокойно и адекватно. Работа выполнена в срок! Рекомендую к выбору для проеков! Благодарю за сотрудничество. )
Павел предоставил самый подробный макет. Всегда был на связи и чётко объяснил как именно должны функционировать те или иные блоки в макете. Четкое ТЗ, понятный макет, оперативная коммуникация. Однозначно рекомендую
Ответный отзыв
hrusich
Руслан 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Верстка HTML+CSS
CSSFigmaHTML
Исполнитель подошел к выполнению работы очень ответственно и креативно. Страницы были заверстаны быстро и, главное, продуманно для легкой интеграции с бэк-энд частью, что редко встречается среди исполнителей верстки.
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, постоянная коммуникация, быстрый фидбек, своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
9 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга