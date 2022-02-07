Качественно и в срок. Валидная кроссбраузерная верстка сайтов с макета.

Качественно и в срок - непоколебимый принцип, который важнее любых денег. ©

Обо мне:

Привет! Я Иван и я занимаюсь адаптивной кроссбраузерной версткой, адаптацией сайтов под мобильные устройства.

Главный приоритет для меня - это качество конечного результата. Индивидуально подхожу к каждому проекту с использованием всех современных и актуальных технологий. Работаю только вручную, без использования каких-либо фреймворков.

Если возник вопрос обращайтесь, постараюсь на него ответить.

Всегда рад помочь!

Мои навыки:

HTML5

CSS3

SCSS (SASS)

JS

GULP

Flexbox

Grid

- Верстаю из PSD, Zeplin, Sketch, Figma,

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive)

Связь:

- готов приступить сразу же после получения заказа

- не нарушаю сроков

- всегда довожу дело до конца

- всегда на связи

- все правки делаю бесплатно

- готов работать по стоимости ниже среднерыночной

Образование:

- https://mau0hezzz.h1n.ru/

Связь: