Верстка имейл-уведомлений

Здравствуйте! Есть сайт по дез. средствам [url=https://мультидез.рф/]мультидез.рф[/url] Необходимо доработать его исходя из комментариев и макета в Figma. Там две версии мобильная и десктопная. Над каждой из страниц приложены скрины с комментариями, что поправить. Я не требую пиксель ...