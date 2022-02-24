Доработать сайт на битриксе

HTML-версткаЗавершен4 заявки675 просмотров
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Здравствуйте!

Есть сайт по дез. средствам мультидез.рф

Необходимо доработать его исходя из комментариев и макета в Figma. Там две версии мобильная и десктопная. Над каждой из страниц приложены скрины с комментариями, что поправить. Я не требую пиксель пёрфект вёрстки. Просто требуется доделать, что бы он соответствовал исходной идее и задаче.

https://www.figma.com/file/3jZGItXqAuixg97ub3ZjQY/MultiDez?node-id=194%3A1323

2 года назад
Daniellll
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
drozdM
Михаил 
23 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$100
17 дней
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