Доработать сайт на битриксе

Есть макеты https://dropmefiles.com/2Pwrb Они очень простые. Необходимо качественно сверстать. Адаптивно и пиксель перфект. Бюджет 4000р. Исполнитель желатеьно с Украины и только с отзывами
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Здравствуйте!
Есть сайт по дез. средствам мультидез.рф
Необходимо доработать его исходя из комментариев и макета в Figma. Там две версии мобильная и десктопная. Над каждой из страниц приложены скрины с комментариями, что поправить. Я не требую пиксель пёрфект вёрстки. Просто требуется доделать, что бы он соответствовал исходной идее и задаче.
https://www.figma.com/file/3jZGItXqAuixg97ub3ZjQY/MultiDez?node-id=194%3A1323
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