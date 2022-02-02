Верстка сайта

$3
HTML-версткаЗавершен1 заявка151 просмотр
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Нужно сверстать одностраничный сайт по макету из Figma.

https://www.figma.com/file/itwggIMLcXgHMdD91toT0L/AlteraNew-Red-(Copy)-15-12-21?node-id=1216%3A120944

Верстка сайта
2 года назад
Egorian45
Ренат 
21 годМолдова
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sasadronic
22 годаМолдова
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$3
1 день
Спасибо Александр! Устроило качество и скорость выполнения работы, сайт получился отличным, буду обращаться еще)
Приятный заказчик С самого начала ясно поставил тз и не торговался за цену. Доволен сотрудничеством. Сотрудничаем не в первые
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