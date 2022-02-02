Заверстать 20 иконок + под них посадочные страницы

HTML-версткаЗакрыт7 заявок853 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно заверстать 20 кнопок. под 16 из них нужно создать посадочные страницы. сайт на wordpress. + адаптивность под мобильную версию. образ иконок прикладываю. потом вышлю svg

2 года назад
kasperovsky
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад